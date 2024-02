Nikita Pelizon, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, intervistata dai colleghi di TVBlog si è esposta su Massimiliano Varrese.

Sui social, alcuni miei fan insistevano nel chiedermi opinioni su Beatrice Luzzi o schierarsi da una parte o dall’altra. Però io ho detto in un tweet. Ma come faccio a dare la mia opinione?

Per avere un’opinione bisogna stare lì, osservare bene, guardare, riflettere, ponderare e poi si dà l’opinione. Ma se io non so i fatti che sono realmente avvenuti (perché sono concentrata sui miei progetti) come faccio a dirtela?

Posso dirti che, guardando un po’ il suo linguaggio del corpo, non mi piace minimamente il modo che aveva Massimiliano Varrese. Anche perché avevo visto sui suoi social che fa meditazione, allora mi son detta: “magari non è proprio la meditazione quella corretta”.