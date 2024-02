Ormai è ufficiale: Ilary Blasi non condurrà più l’Isola dei Famosi 2024. Al suo posto arriva Vladimir Luxuria, che in precedenza è stata opinionista del reality (e prima ancora inviata e concorrente-vincitrice). E nelle passate ore è giunta anche la reazione della neo conduttrice.

Ilary Blasi fuori dall’Isola: Vladimir Luxuria interviene

Intervenendo alla trasmissione Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria ha detto la sua sul nuovo ruolo che in primavera ricoprirà in occasione della nuova Isola dei Famosi 2024, ed ha approfittato per fare una doverosa precisazione:

Sono molto felice e non mi sembra ancora vero. Non l’avrei mai detto. L’ho sperato, è un sogno che si avvera. Ho fatto due provini e l’ok definitivo è arrivato ieri.

La padrona di casa Myrta Merlino le ha fatto i complimenti, ai quali Vladimir ha commentato:

Non ho fatto le scarpe a nessuna, anche perché non mi entrano quelle di Ilary. Io non decido il cast.

Con l’arrivo di Vladimir Luxuria all’Isola, termina definitivamente l’era di Ilary Blasi, che a quanto pare non andava del tutto a genio a più di qualcuno, compresa l’ex naufraga Carmen Russo che in una intervista a Tag24 si è detta molto contenta per la scelta di Mediaset sul cambio di guardia al reality al quale ha preso parte:

Io sono molto contenta per Vladimir perché ha fatto un percorso meraviglioso: ha fatto la concorrente, è stata inviata, opinionista. Era giusto che presentasse lei il programma. Il fatto che non ci sia più Ilary mi dispiace perché è una bella presenza ma sono dell’idea che bisogna rispettare le decisioni editoriali prese. Forse i programmi hanno anche bisogno di quel tocco di novità, proprio tornando al discorso di prima: i cambiamenti, le sorprese in questo mondo servono. Vladimir è stata una grande scelta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blogtivvu.com – Gossip e TV (@blogtivvu_com)