Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello Vip? Lei lascia in dubbio ma arriva la smentita

Rivedremo Sonia Bruganelli nella prossima edizione del Grande Fratello Vip? Mentre non è ancora chiaro se la prossima sarà o meno una edizione Vip o Nip, ci si interroga sul ruolo di colei che per due edizioni consecutive è stata opinionista in studio.

Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello Vip?

Prima al fianco di Adriana Volpe, poi accanto alla più silente Orietta Berti. Sonia Bruganelli ha continuato ad esporre il suo punto di vista rispetto alle vicende nella Casa del GF Vip, anche se al termine di ciascuna edizione ha lasciato intendere che si trattasse della fine della sua esperienza nei panni di opinionista.

E’ successo lo scorso anno e nuovamente anche nelle passate settimane. Poco prima della fine della settima edizione del reality, intervistata da Vanity Fair aveva detto:

La tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Gf mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il Gf è la creatura di Alfonso.

Non un “no” secco, ma tra le righe aveva lasciato intendere un addio. Cosa le avrebbe potuto far cambiare idea? “Tanto denaro”, aveva scherzato, anche se di fronte all’ipotesi di un maxi compenso non si era poi tanto scomposta restando sulla sua posizione:

Cambiare idea? Non credo. Come ho già detto, credo che sia l’ora di Giulia Salemi e di tante ragazze che sono cresciute con il GF.

Ma adesso cosa potrebbe essere cambiato? Sonia Bruganelli nelle passate ore ha lasciato in dubbio; ha condiviso tra le sue Storie su Instagram la risposta di una fanpage rispetto al fatto che probabilmente non rivedremo la Bruganelli come opinionista in cui si legge:

Lei ha annunciato di voler dar “spazio ai giovani” e ha fatto sottintendere di voler lasciare il GF, ma ha parallelamente fatto una cosa molto simile lo scorso anno per poi ritornarci. Io mi auguro torni.

Ad intervenire è stato però Alessandro Rosica alias Investigatore Social, il quale ha commentato:

Smentisco le voci di un ipotetico ritorno di Sonia. Tranquilli.

La Bruganelli ci ripenserà anche quest’anno o per lei si è trattata davvero di una parentesi (per il momento) chiusa?