Cosa c’è davvero tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? A detta di entrambi nulla, se non una bella amicizia, nata proprio lo scorso anno, in occasione dell’ultima edizione del GF Vip che ha visto l’ex di Bonolis nel ruolo dell’opinionista e l’ex di Belen in quello di concorrente. Adesso però, proprio Spinalbese riaccende il gossip.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese riaccendono il gossip

Tutto sarebbe partito da un ultimo post della Bruganelli su Instagram, nel quale, postando un suo selfie, ha scritto in risposta alle numerose critiche: “Le prediche arrivano sempre dai pulpiti più sporchi”. Tra i commenti, ad intervenire prontamente è stato Antonino con un: “La mia ragazza”, seguito una emoji innamorata e da un cuore rosso.

Sono bastate queste poche parole, seguite dalla reazione di Sonia con tanto di emoji del fuoco, ad accendere letteralmente lo spazio dedicato ai commenti sotto al suo post Instagram. Cosa avrà voluto dire Spinalbese? Si è trattata solo di una provocazione?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Mentre i follower dell’ex opinionista del GF Vip si scatenavano con le loro ipotesi, il gossip ha calcato un po’ troppo la mano con una fake news prontamente ripresa dalla stessa Bruganelli, che ha condiviso la notizia della sua presunta gravidanza commentando con un: “Ma davvero fate?”.