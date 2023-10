Una foto “tagliata” ed un commento hanno fatto esplodere il gossip: Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli si frequentano dopo la loro avventura con il Grande Fratello Vip 7?

Lei fresca di separazione da Paolo Bonolis e lui ha avuto una liason con Ginevra Lamborghini durata come un gatto in tangenziale. Ad intervenire sulla questione ci ha pensato l’ex opinionista del Grande Fratello che, smentendo i rumors di Dagospia, posta lo scatto intero e scrive:

Mi dispiace di nuovo per Dagospia e un po’ anche per me. Nuove collaborazioni nascono.