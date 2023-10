Flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? L’assurdo gossip esplode in rete: ecco per quale motivo

Un semplice scambio di commenti su Instagram ha scatenato il ciclone del gossip riguardo a un presunto flirt con protagonisti Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli, entrambi famosi per la loro partecipazione (in due ruoli differenti) al Grande Fratello Vip 7.

Flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? L’assurdo gossip

Sonia, fresca di separazione dal suo ex marito Paolo Bonolis, e Antonino, noto anche per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez e padre della loro figlia Luna Marì, hanno interagito sui social facendo esplodere il gossip.

La Bruganelli ha postato una foto su Instagram in cui era ritratta insieme a due amici, Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Lui è un autore televisivo che ha lavorato a programmi come il Grande Fratello e Ciao Darwin, mentre lei è produttrice esecutiva presso Nonpanic, una società di produzione del gruppo Banijay.

È possibile che Sonia Bruganelli avesse cenato con loro per motivi personali e professionali. In questa occasione, Antonino Spinalbese era presente, come ha chiarito lui stesso nei commenti alla foto: “Manca il ragazzino lì in mezzo”, ha scherzato riferendosi al fatto di essere stato “tagliato” dall’immagine.

Pronta la replica ironica di Sonia che ha sottolineato il suo dubbio su chi fosse il “ragazzino” in questione. Questo breve scambio di battute ha scatenato il ciclone mediatico, sebbene non ci siano segni concreti di una relazione romantica tra i due.

E’ probabile che l’incontro sia stato puramente lavorativo visto che Antonino, tra le altre cose, gestisce pure una agenzia di comunicazione.