Sonia Bruganelli continua a “pungere” Adriana Volpe: la dedica al veleno

Sonia Bruganelli continua a “pungere” Adriana Volpe dopo le sue dichiarazioni rilasciate a FanPage. Prima la condivisione di un evitabilissimo post social di the pipol e poi la canzone di Capo Plaza – Envidioso.

Lady Bonolis non ha digerito le parole di Adriana Volpe, questo è evidente. Da alcune ore, infatti, proseguono le frecciatine indirizzate all’ex opinionista del Grande Fratello Vip che come unica “colpa” ha quella di aver espresso il suo punto di vista:

Siamo sicuri che Signorini abbia insistito molto per averla al suo fianco e sia riuscito a convincerla? C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo.

Sonia disse di me: “Io torno al mio lavoro, lei non so se ce l’abbia’”. Ho risposto in maniera diretta e anche umile, dicendo che nel lavoro c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia, chi perché ha santi protettori alle spalle. E ho anche concluso dicendo: “Probabilmente a me mancano tutte e tre queste qualità” (ride, ndr). Parlavo di me, rispondendo alla battuta di Sonia. Credo di essere stata anche diplomatica, poi Sonia si qualifica da sola per quello che è, basta seguirla e uno si fa un’opinione.