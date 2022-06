Soleil Sorge e Mercedesz Henger non si sopportano? Spunta un video emblematico

Tra Soleil Sorge e Mercedesz Henger non ci sarebbe un bel rapporto. L’ex concorrente del GF Vip, proprio ieri sera, ha fatto il suo esordio come guest star dell’Isola dei Famosi, lasciando Edoardo Tavassi a bocca aperta.

Soleil Sorge e Mercedesz Henger non si sopportano?

A quanto pare, così come confermato dallo stesso Edoardo, proprio Soleil sarebbe la “donna della sua vita”. “Lui è innamorato pazzo”, ha affermato Guendalina. Il fratello, dopo aver visto arrivare la Sorge, ha confermato di aver fatto numerosi apprezzamenti nei confronti dell’influencer.

Nel frattempo, Deianira ha aggiunto sui social: “Questa sera Soleil e Vera arriveranno sull’Isola per darsi battaglia coinvolgendo i naufraghi. Ne vedremo delle belle, soprattutto per una cosa: la faccia della Henger quando vedrà Soleil. Visto che Mercedesz, con persone in comune, ha sempre sparlato di lei”.

L’argomento non è stato approfondito anche se Vladimir Luxuria ha punzecchiato Mercedesz numerose volte dopo l’accoglienza che Edoardo ha riservato a Soleil.

Tra le altre cose, i miei amici di Twitter hanno tirato fuori una vera perla con protagoniste le due e lo sguardo di Mercedesz è tutto un programma.