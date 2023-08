Soleil Sorge chiude con Carlo: “L’ultima storia è stata una forte delusione”

Periodo d’oro per Soleil Sorge lavorativamente parlando. La ex concorrente del Grande Fratello Vip debutta in Rai e sogna (ancora) l’amore della sua vita. Intervistata per Novella 2000, svela di essere single dopo la riservatissima storia d’amore con tale Carlo.

Soleil Sorge, è finita con Carlo: “Forte delusione”

L’amore? Eh, non è un buon momento… Come mai? L’ultima storia è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene, e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri. Sacrificare l’amore della mia vita per la carriera? Le risponderei che dovrei, ma probabilmente no. Il prossimo anno compio trent’anni, ho capito che purtroppo quando si tratta di cuore sono un po’ debole perché molto sentimentale. Ma poi, perché dovrei scegliere? Li desidero entrambi: l’amore e la carriera.

Soleil Sorge, in ultimo, svela qual è il suo uomo ideale: