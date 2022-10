Tra Simona Ventura e Giovanni Ciacci non corre buon sangue: per quale motivo? Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, la ‘Mona Nazionale ha commentato su Twitter: “Si è fatto riconoscere”.

Ecco perché Simona Ventura ce l’ha con Giovanni Ciacci: frecciatina al GF Vip

Simona Ventura e Giovanni Ciacci hanno battibeccato in più d’una occasione. Nel 2017, l’ex assistente di Valeria Marini, intervistato tra le pagine di Mio, aveva lanciato una frecciatina alla conduttrice:

Mara Venier è una delle donne meglio vestite della televisione, lo è sempre stata. Invece, per quanto riguarda Simona… Simona chi? No, non ci ho litigato, ma non so di chi parli. Io conoscevo una Simona Ventura che faceva Quelli Che Il Calcio, adesso non so chi sia quella che vedo: è un po’ troppo idratata per i miei gusti.

Poi la pace.

Prima che SuperSimo prendesse in mano le redini di The Voice Of Italy, si era parlato – persino – di un programma insieme. I due si erano da poco riappacificati passando il Capodanno al Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh.

Ad aprile 2019, Simona Ventura ospite di Detto Fatto, ha lanciato una frecciatina a Giovanni Ciacci (all’epoca tutor del programma).

The Voice andava in onda proprio nella stessa serata del Grande Fratello di Barbara d’Urso e, la ‘Mona Nazionale, si stava sincerando che il suo amico la seguisse (nonostante le numerose ospitate da Barbarella):

Giovanni dimmi la verità. Mi hai chiamato stamattina per dirmelo, che tu stasera guarderai solo The Voice. Perché il cuore batte solo per Simona. Tutto il resto è noia.

Lui, rimasto senza parole, non aveva replicato preferendo i salotti della concorrenza.