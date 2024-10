Silvio Campara torna dalla moglie: addio a Chiara Ferragni? Le immagini che mettono fine alla storia

Le recenti immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano un sorprendente riavvicinamento tra Silvio Campara, manager di successo nel mondo della moda, e la moglie Giulia Luchi. Dopo le voci che lo vedevano legato all’influencer Chiara Ferragni, Campara è stato immortalato mentre trascorre del tempo con la moglie e i figli, segno che la presunta relazione con l’imprenditrice digitale potrebbe essere giunta alla conclusione.

Le foto che mostrano il ritorno di Silvio Campara alla famiglia

Nelle immagini pubblicate da Chi, Silvio Campara appare in compagnia della moglie Giulia Luchi e dei loro due figli piccoli, di cinque e due anni, durante un pranzo di famiglia. Questa scena familiare suggerisce un ritorno alla normalità e una possibile riconciliazione tra i coniugi, dopo che Campara sarebbe stato posto di fronte a una scelta difficile.

Secondo alcune fonti, infatti, la moglie avrebbe dato un ultimatum al marito: “O me, o Chiara”. La decisione sembra ormai evidente.

Solo poche settimane fa, il settimanale Oggi aveva riportato che Chiara Ferragni stava valutando di ufficializzare la relazione con Campara, mentre era ancora impegnata a discutere gli accordi di separazione con Fedez.

La Ferragni sembrava pronta a trasformare il flirt in una vera storia d’amore, descritta addirittura come “innamorata come un’adolescente alla prima cotta”. Inoltre, Campara sarebbe stato interessato a supportare le attività imprenditoriali della Ferragni, dimostrando non solo un interesse sentimentale, ma anche professionale.

Chiara Ferragni e Silvio Campara si sono lasciati? Le indiscrezioni e l’indizio dell’influencer#chiaraferragni https://t.co/RSvIuFOw3o — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 17, 2024

Tuttavia, le immagini recenti suggeriscono che il manager abbia scelto di ricostruire il legame con la moglie, tenacemente rimasta al suo fianco in attesa degli sviluppi.

La moglie di Campara ha scelto di affrontare la situazione in modo riservato, evitando dichiarazioni pubbliche. Questa strategia sembra aver premiato, con il marito ora di nuovo al suo fianco.