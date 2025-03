Shaila Gatta in crisi: forti dubbi Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello, le segnalazioni

Dopo l’eliminazione dall’attuale edizione del Grande Fratello, Shaila Gatta starebbe attraversando un momento difficile, con dubbi e incertezze che potrebbero influire sulla sua relazione con Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta in crisi dopo l’eliminazione dal Grande Fratello

L’indiscrezione arriva da fonti vicine alla ballerina, che avrebbero riferito la notizia agli influencer ed esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza. Stando a quanto emerso, l’uscita dal reality show avrebbe avuto un impatto significativo su Shaila, portandola a mettere in discussione molte delle sue certezze.

L’eliminazione di Shaila è avvenuta durante la semifinale, in un televoto contro Chiara Cainelli ed Helena Prestes, che l’ha vista ottenere solo il 16% dei voti del pubblico. Un risultato inaspettato per la ex velina di Striscia la Notizia, che sarebbe crollata emotivamente dietro le quinte del programma.

Secondo quanto riportato, Shaila sarebbe “esplosa in lacrime per Lorenzo e per aver perso contro Helena”. Inoltre, avrebbe avuto uno scontro con alcune fan di Zeudi, che l’avrebbero insultata, portandola a rispondere con toni accesi. Ma non solo: la ballerina avrebbe avuto anche un battibecco con Stefania Orlando.

Dubbi su Lorenzo Spolverato: Shaila vuole un confronto?

Oltre alla delusione per l’uscita dal programma, Shaila Gatta sembrerebbe avere forti dubbi sulla sua relazione con Lorenzo Spolverato. Secondo quanto riferito da Amedeo Venza, l’ex gieffina avrebbe voluto inviare una lettera al fidanzato per esprimere le proprie incertezze.

“Shaila ha chiesto di poter far recapitare una lettera a Lorenzo! Una persona molto vicina mi fa sapere che, uscita dal programma, è un po’ in crisi con i sentimenti verso Lollo, influenzata anche da persone a lei care! Lunedì dovrebbe esserci un confronto!” ha scritto Venza su Instagram.

Un’ipotesi che troverebbe conferma nelle parole di Deianira Marzano, che ha aggiunto un altro dettaglio interessante: Shaila avrebbe avuto modo di parlare con la madre di Lorenzo.

“Confermo che Shaila è in un momento di forte crisi. Spero davvero che tutto possa tornare alla normalità, soprattutto con Lorenzo. Oggi più che mai lei ha preso consapevolezza di tante cose che non hanno funzionato e, purtroppo, non l’hanno nemmeno tutelata. Comunque, si è sentita con la mamma di Lorenzo, hanno parlato a lungo e i rapporti tra loro sono più che amorevoli”, ha scritto Marzano.

Lunedì il confronto tra Shaila e Lorenzo: cosa aspettarsi?

Lunedì prossimo potrebbe essere il giorno decisivo per il rapporto tra Shaila e Lorenzo. Un confronto tra i due sembra sempre più probabile, e potrebbe chiarire definitivamente la situazione.

Resta da capire se la crisi di Shaila sia solo un momento di smarrimento post-reality o se davvero la sua relazione con Lorenzo sia a rischio.