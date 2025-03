Giglio e Yulia in crisi? Il gesto che cambia tutto dopo il Grande Fratello

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato travolto da una notizia inaspettata: Giglio e Yulia, protagonisti del Grande Fratello, hanno pubblicato una foto insieme sui social, mettendo a tacere le voci di una presunta crisi. L’immagine, accompagnata dalla didascalia “Ciao belli” seguita da un cuoricino, mostra i due in atteggiamenti affettuosi, smentendo le recenti indiscrezioni su possibili tradimenti.​

Le voci di crisi e la risposta di Giglio e Yulia

Le voci su una possibile infedeltà di Yulia erano iniziate a circolare dopo la diffusione di un video che la ritraeva in compagnia di un ex tentatore di Temptation Island durante la notte di Capodanno. Secondo alcune fonti, tra i due ci sarebbero stati “diversi avvicinamenti, tra cui baci” . Tuttavia, Yulia ha prontamente smentito queste affermazioni, dichiarando: “Non c’è nessun ritorno di fiamma con il mio ex fidanzato”.

L’assenza di Yulia in studio e le supposizioni dei fan

Un ulteriore elemento che aveva alimentato i sospetti di una crisi tra i due era stata l’assenza di Yulia in studio durante l’eliminazione di Giglio dal reality. Ad alimentare ulteriormente i sospetti, una recente segnalazione giunta dopo l’eliminazione di Giglio. Questo dettaglio aveva fatto sorgere domande tra i fan, ma la recente foto condivisa dalla coppia sembra dissipare ogni dubbio sulla solidità della loro relazione.​

La pubblicazione dello scatto ha suscitato una vasta gamma di reazioni tra i sostenitori della coppia. Molti hanno espresso sollievo nel vedere Giglio e Yulia ancora uniti, mentre altri restano scettici, attendendo ulteriori conferme sulla loro relazione. Nel frattempo, i due sembrano intenzionati a proseguire la loro storia d’amore lontano dai riflettori, cercando di lasciarsi alle spalle le polemiche e i pettegolezzi che li hanno coinvolti nelle ultime settimane.​