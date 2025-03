Shaila Gatta pronta a lasciare Lorenzo Spolverato durante la finale? La clamorosa indiscrezione

All’interno della Casa del Grande Fratello, la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha attraversato numerosi alti e bassi. Discussioni accese e incomprensioni hanno messo a dura prova il loro legame. Dopo l’uscita dell’ex velina, però, si rincorrono indiscrezioni su una presunta decisione di Shaila: quella di ‘sbarazzarsi’ di Lorenzo. Ma cosa ci sarebbe di vero?

Shaila Gatta esprime stanchezza su Lorenzo

Recentemente, voci provenienti da persone vicine a Shaila suggeriscono che la ballerina stia considerando di porre fine alla relazione con Lorenzo durante la serata finale del Grande Fratello. Un amico della coppia avrebbe riferito: “Lei ha dichiarato palesemente, ‘mi devo togliere dalle scatole Lorenzo una volta per tutte. Ma non so come fare. Lo devo far sparire dalla mia vita, non lo voglio più vicino a me'”.​

Queste dichiarazioni, se confermate, potrebbero segnare una svolta significativa nel rapporto tra i due concorrenti.​

Il ‘guastafeste’ Biagio D’Anelli ha rivelato in un video TikTok che Shaila non avrebbe più intenzione di stare con Lorenzo:

Il gioco è finito: una telefonata fatta ieri da Shaila ad un suo amico – che di riflesso è anche amico mio – lei ha dichiarato palesemente ‘devo togliermi dalle balls Lorenzo, non so come fare, lo devo far sparire, non lo voglio più vicino a me’.

Presunta telefonata che sarebbe giunta anche all’orecchio di Grazia Sambruna, che su X ha scritto:

Ne so anche di più a riguardo. La situazione potrebbe essere molto più “complessa” di così. Ma io potrei aver orecchiato una telefonatina che… bocca mia taci!

Attesa per la finale del Grande Fratello

La finale del Grande Fratello si preannuncia carica di emozioni e colpi di scena. I fan sono in trepidante attesa per scoprire se Shaila deciderà davvero di chiudere la sua relazione con Lorenzo in diretta nazionale. Solo il tempo dirà come evolverà questa intricata vicenda sentimentale.