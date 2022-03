Alfonso Signorini dopo sei mesi in televisione con il Grande Fratello Vip, ha deciso di seguire il consiglio di Ilary Blasi e prendersi una meritata vacanza lontano dalle telecamere.

Alfonso Signorini, GF Vip e non solo: “Qualcosa bolle in pentola…”

Il buon Giuseppe Candela via Dagospia ci racconta dove si trova attualmente il conduttore del GF Vip che da settembre tornerà nuovamente in pista con la settima edizione del reality show:

Oltre al GF Vip per Signorini ci potrebbero essere altre interessanti novità:

E se questo non fosse il suo unico progetto? Qualcosa bolle in pentola…

Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia o cattiveria! Al Grande Fratello Vip mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata.

Il rischio della sovraesposizione è stato altissimo. Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente. Se una persona ha passione e capacità può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma può fare quel che vuole.

Mi ha molto divertito leggere tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti. Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono delle grasse risate.