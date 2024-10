Shaila e Lorenzo senza freni: Javier “spettatore” di un volgare siparietto – VIDEO

Lo scorso lunedì, 28 ottobre, la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha infiammato la Casa del Gran Hermano in Spagna, dando il via a una polemica che non accenna a placarsi. La coppia, che ha iniziato una relazione all’interno del reality, non si è fatta scrupoli nel mostrare pubblicamente i propri momenti di intimità, attirando numerose critiche sia dai coinquilini che dal pubblico.

Shaila e Lorenzo, siparietto hot davanti a Javier: regia censura

Durante l’ultima puntata, il programma ha mandato in onda i momenti più espliciti tra Shaila e Lorenzo, scatenando l’indignazione di gran parte del pubblico. Molti fan, infatti, hanno criticato duramente i due concorrenti per i toni volgari adottati, con commenti particolarmente severi nei confronti di Shaila, ex ballerina di Amici. Javier Martinez, coinvolto in un triangolo con la coppia, ha rivelato inoltre che Shaila avrebbe fatto in passato commenti poco lusinghieri verso altre concorrenti, descrivendole come “poco di buono”.

Lontano dal mostrarsi intimoriti dalle critiche, Shaila e Lorenzo hanno proseguito con il loro atteggiamento esplicito anche nei giorni seguenti. Ieri, 29 ottobre, sono diventati virali alcuni video dei due in lavanderia in atteggiamenti molto intimi, mentre oggi, giovedì 30 ottobre, hanno inscenato uno spettacolo di passione proprio davanti ai coinquilini, tra cui lo stesso Javier Martinez e Helena Prestes.

Durante l’aperitivo in giardino, mentre molti si sono messi a ballare, Shaila e Lorenzo si sono appartati in un angolo, tra baci e provocazioni che hanno portato la regia a censurare alcune immagini.

Reazioni dal web: i fan si dividono tra critiche e supporto

Non appena la scena è stata condivisa sui social, il web si è diviso: molti hanno criticato i due, reputando inappropriato il loro comportamento, mentre alcuni fan, soprannominati gli “Shailenzo”, hanno difeso la coppia, sostenendo che abbiano il diritto di vivere il proprio amore senza essere giudicati. Tra i sostenitori, i commenti si sono concentrati sulla libertà della coppia di esprimersi, nonostante il contesto televisivo.

Voi da che parte state?