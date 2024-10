Javier scoppia e attacca Rebecca Staffelli per il video su Shaila e Lorenzo: lo sfogo al Grande Fratello

Il post-puntata del Grande Fratello ha visto Javier Martinez esprimere il suo disappunto per un video mostrato in diretta e selezionato da Rebecca Staffelli. Il filmato, che ha riacceso il dibattito fra i coinquilini e scatenato l’ira di Javier, mostra momenti di passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, durante la loro permanenza al Gran Hermano.

La delusione di Javier Martinez per il riavvicinamento tra Shaila e Lorenzo

Javier ha reagito fortemente alla scoperta che Shaila e Lorenzo, contrariamente a quanto creduto in casa, non siano stati eliminati ma si trovavano in Spagna, ospiti del Gran Hermano. La ritrovata intesa tra i due ha colpito Javier in modo inaspettato, lasciandolo perplesso e amareggiato. “Non l’ho presa bene, sinceramente”, ha dichiarato Javier Martinez, confidandosi con i compagni.

Il dispiacere si è poi trasformato in irritazione nei confronti della produzione per la scelta di mostrare una clip specifica, dove il contrasto tra le immagini affettuose di Shaila e Lorenzo e il discorso di Pamela Petrarolo si è fatto particolarmente acceso.

Nel video trasmesso, si vede Pamela rivolgersi a Javier con un discorso motivazionale, esprimendo il proprio sostegno e suggerendo che forse Shaila si è pentita. Tuttavia, le immagini di Shaila e Lorenzo sembrano raccontare tutt’altra storia. “Quella roba alla fine mi ha fatto girare i cog****i…”, ha ammesso Javier in un momento di sfogo, chiarendo che il suo disappunto non era rivolto a Pamela, ma alla produzione.

“Potevano evitare” ha proseguito, aggiungendo di essere stato tratto in inganno, poiché inizialmente pensava di vedere sé stesso nelle scene di intimità con Shaila.

aviè arrabbiato per l’unica cosa buona fatta da rebekka in due anni sjakis pic.twitter.com/zhpgvRQHEB — noel (@noel93_) October 29, 2024



Il gieffino, visibilmente infastidito dal contenuto della clip, ha messo in dubbio le intenzioni della produzione – e indirettamente della Staffelli -, accusandola di voler enfatizzare momenti che potrebbero ferire i concorrenti. Ecco il filmato in questione: