Selvaggia Roma ha pubblicato un TikTok pure su Instagram dove canta (doppiandola) “Love Me Like You Do”, celebre canzone di Ellie Goulding. Dopo la condivisione della clip, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata insultata (senza motivo) da una hater.

“Che video è? bah! Il nulla… stop! Ma giustamente è pure vero che cosa sa fare?”, ha scritto la persona in questione offendendo senza motivo la ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Roma, quindi, ha deciso di commentare mettendo a tacere l’internauta indispettita:

Amore so fare tutto. So presentare so scrivere programmi tv ho scritto video per Morgan. Ho scritto con tanto di pubblicazione dei miei pezzi come (La calma apparente) e non finisce qui. Oltre teatro e recitazione. Tu oltre a rompere i coglioni e a scrivere il nulla cosa sai fare?

Ma non ho capito, mi devono rompere le palle per cosa? Voglio fare un video mentre canto. Mi mettessi un cetriolo nel cul* pure pure allora insultami. Ma se così non fosse lasciami campare.