Selvaggia Lucarelli risponde (ancora) a Tommaso Zorzi che la ha pubblicamente accusata di “bullismo” mediatico e giornalistico dopo averlo corretto per un errore grammaticale (ma lo “scontro” si era aperto con la drammatica notizia della morte di Raffaella Carrà).

Questo è un tranello nel quale non voglio assolutamente cadere, quindi è l’ultima volta che mi sentirete parlare di lei, anche perché ho un vitello tonnato da 10 in frigo e quattro persone che arrivano a cena.

Con queste parole Tommaso Zorzi aveva messo la parola fine alla polemica (o quasi…).

Alcune ore fa, infatti, Selvaggia Lucarelli ha voluto rispondere al rampollo milanese con delle secche precisazioni riguardanti la difficoltà ad accettare le critiche:

Quando un influencer da milioni di follower risponde a una tiepida osservazione in cui neppure viene nominato dicendo che “è bullismo, non solo usa la parola (serissima) “bullismo” a sproposito per patetico vittimismo, ma regala facili previsioni: non reggerà le pressioni, le critiche, i fallimenti. E ci saranno, come per tutti.

C’è chi li regge e dura, c’è chi va in tilt per tutto e crolla. AUGURI!