Ieri Selvaggia Lucarelli ricordando Raffaella Carrà ha parlato delle lacrime social di un influencer (senza fare un nome specifico). Proprio Tommaso Zorzi è apparso commosso ricordando l’icona della TV e, per questo motivo, ha risposto alla giornalista ipotizzando di essere lui il soggetto chiamato in causa.

“Con quello che si fa il video selfie mentre gli viene l’occhio umido per la Carrà oggi ho visto tutto”, queste le parole di Selvaggia condivise su Instagram.

Pronta la replica di Tommaso Zorzi:

Cara Selvaggia Lucarelli, anzitutto se parli di me pubblicamente abbi quantomeno la creanza di farlo in maniera chiara. Ma mi rendo conto che per una che nel torbido ci sguazza, questo richiesta sia utopistica.

Il tuo ruolo da giornalista non ti legittima a sentenziare come io decida di esternare o meno le mie emozioni. Specialmente quando lo faccio nel pieno rispetto della persona che era.

Ho sempre esternato pubblicamente cosa rappresentasse per me la Carrà e ho ritenuto fosse di mio gusto anche questo ultimo personalissimo saluto.

La tua spasmodica voglia di far perpretare il tuo pensiero sempre polemico come se fosse il Verbo ha francamente, sempre per mio gusto, rotto i coglion*.

E dato che non mi segui nemmeno sui social, non capisco il fastidio che ti possa aver arrecato una mia storia. Ciaone, Tommy.