Selvaggia Lucarelli sgancia la bomba: Sonia Bruganelli voleva scipparle il posto di giurata a Ballando, il retroscena

Selvaggia Lucarelli ha fatto scalpore con una recente dichiarazione nella sua newsletter, rivelando che Sonia Bruganelli avrebbe cercato di sostituirla come giurata a Ballando con le stelle. La vicenda risale all’edizione 2022 del celebre show di Rai1, un periodo che per la Lucarelli fu particolarmente difficile, soprattutto a causa degli attriti con la produzione e con gli altri giurati per il trattamento riservato al suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, uno dei concorrenti.

Selvaggia Lucarelli svela: “Sonia Bruganelli voleva il mio posto a Ballando”

“Sapevo che provò a prendere il mio posto a Ballando con i suoi agganci, questa è la verità” ha tuonato Selvaggia, parlando di una serie di voci che, all’epoca, avevano fatto temere per il suo rinnovo nel programma.

Dopo un’edizione segnata da tensioni, inclusi lo scontro con Iva Zanicchi e la controversa vittoria di Luisella Costamagna, la Lucarelli aveva iniziato a pensare seriamente di abbandonare il programma. Le sue lamentele riguardo al trattamento di Biagiarelli avevano contribuito a creare un’atmosfera difficile, ma il pubblico l’aveva comunque sostenuta.

Tuttavia, con il cast e la produzione i rapporti non si erano chiusi nel migliore dei modi, alimentando i rumor su una possibile sostituzione al tavolo della giuria.

Sonia Bruganelli e i suoi “agganci” per diventare giurata

Nel 2023, i gossip si erano intensificati: tra i nomi proposti per prendere il posto della Lucarelli si era parlato anche di Barbara d’Urso, ma poi era emersa l’ipotesi Sonia Bruganelli. Quest’ultima, fresca di rottura professionale con Mediaset, avrebbe utilizzato le sue conoscenze per cercare di ottenere un ruolo da giurata a Ballando con le stelle.

Selvaggia, nella sua newsletter, ha spiegato di essere venuta a conoscenza del tentativo di Sonia, ma di non aver rivelato nulla alla conduttrice Milly Carlucci: “Lei si muove. Non è più in Mediaset e si propone come giurata tramite i suoi agganci. Lo vengo a sapere. Non lo dico né a Milly né a nessuno”.

La decisione di Sonia Bruganelli: concorrente a Ballando con le stelle

Alla fine, il ruolo di giurata non è arrivato per Sonia Bruganelli, che ha deciso di accettare un’altra proposta, quella di partecipare come concorrente.

La Lucarelli, senza fare polemiche, ha raccontato di aver ricevuto anche un messaggio di auguri dalla Bruganelli prima dell’inizio del programma.

Tuttavia, Selvaggia non ha potuto trattenersi dal sottolineare la differenza tra i due mondi televisivi: “Io per lavorare non sono abituata a scomodare rapporti personali e dirigenti, ma parliamo di mondi diversi, il suo è quello in cui il potere fatto di agganci, agenti e (ex) marito influente ha un ruolo centrale. Io sono forte solo del mio lavoro”.