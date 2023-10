Selvaggia Lucarelli risponde a Fedez e fa delle precisazioni su Fazio

Fedez, intervistato da Fabio Fazio nel corso della nuova puntata di Che tempo che fa in onda su Nove, ha menzionato Selvaggia Lucarelli senza fare mai il suo nome (tirando in ballo la salute mentale, argomento a lui molto caro).

Selvaggia Lucarelli risponde a Fedez

Una giornalista che ora non è più giornalista mi ha definito narcisista patologico. Ecco da una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole, mi aspetto che su alcune cose come la salute mentale si esprima in maniera diversa.

Pronta la risposta di Selvaggia Lucarelli che ha fatto delle precisazioni tramite i social menzionando anche Fabio Fazio e Che tempo che fa:

Volevo dire a Fabio Fazio e Che tempo che fa, che nessuno ha mai utilizzato l’espressione “narcisista patologico” per Fedez e o il solo termine “narcisista” nella sua accezione clinica per Fedez. Mi pare evidente, proprio perché le parole sono importanti, che l’aggettivo narcisista ormai sia di uso comune e che sia utilizzato per dire “vanesio”. (e che “patologico” si usi spesso per dire “recidivo”) L’unico che a proposito di Fedez lo ha usato nell’accezione clinica è Fedez. Riguardo il mio non essere più giornalista, rimarcato come se fosse importante, ho raccontato io di aver riconsegnato il tesserino a giugno. Come Fazio ha riconsegnato il suo, un po’ di tempo fa. E non per questo qualcuno lo considera meno giornalista di prima, a patto che “meno giornalista” voglia dire qualcosa. Desideravo precisare, visto che si parlava in maniera imprecisa e scorretta di assenti.

Volevo dire a @fabfazio e a @chetempochefa che nessuno ha mai utilizzato l’espressione “narcisista patologico” per Fedez e o il solo termine “narcisista” nella sua accezione clinica per Fedez. Mi pare evidente, proprio perché le parole sono importanti, che l’aggettivo narcisista… pic.twitter.com/EjGfjWXXaG — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 30, 2023

Cosa ne pensate?

L’appello alla Meloni

A proposito di salute mentale – che poi è stato il tema centrale dell’intera intervista – Fedez ha lanciato un appello alla premier Giorgia Meloni: