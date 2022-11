“Sento che la mia sedia lì sta iniziando a scricchiolare”: Selvaggia Lucarelli pronunciava queste parole circa dieci giorni fa a La vita in diretta, ospite di Alberto Matano. Adesso però, più che un inizio la giurata di Ballando con le Stelle sembra sempre più vicina a fare un tonfo. E a sorreggerla potrebbe non trovare nessuno.

Selvaggia Lucarelli, nuovi retroscena da Ballando con le Stelle

Quella a Ballando è una triste pagina di Tv che non tutti vogliono vedere, o almeno starebbero fingendo di non vedere. Protagonista indiscussa, Selvaggia Lucarelli, la giurata che qualcuno tenta di “dimenticare” dalle foto di gruppo. Una presenza così ingombrante che per rimuoverla non basta semplicemente escluderla dalla foto prima dell’inizio della puntata.

Ed una volta essersi resi conto di ciò, che si fa? Meglio cancellare direttamente il tweet, come se quello scatto non fosse mai esistito. Troppo tardi però. Mentre Selvaggia continua ad ingoiare rospi.

A furia di mandare giù, però, succede che arriva il momento in cui parlare, dire tutta la verità, mettere nero sui bianco, resta il solo modo per non rischiare di sprofondare in quella che sta diventando la più grande barzelletta televisiva, dove sembra essere finiti nel sottosopra. Altro che barzelletta di Iva Zanicchi, direttamente una puntata di Stranger Things.

Nel marasma di Ballando non c’è solo Mariotto che dà a Selvaggia della scimmia lanciatrice di escrementi. Non c’è solo Carolyn Smith, esperta in giudizi sull’empatia. Ma c’è anche Sara Di Vaira, pure lei appartenente al cast fisso del programma di Milly Carlucci e seduta proprio di fronte alla Lucarelli.

A lei, la giornalista, in queste ore ha dedicato un nuovo pensiero sulla sua avventura da giurata a Ballando:

Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballo che il giorno del mio lutto non mi ha manco detto “condoglianze” (Simone e Rossella invece subito, gentilissimi). L’unica. Anzi, quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata.

A quanto pare, inoltre, Selvaggia avrebbe ancora tanto da dire anche sul trattamento riservato al compagno e concorrente, Lorenzo Biagiarelli. E questo sarà un altro gustosissimo capitolo di una tranquilla e spensierata edizione di Ballando con le Stelle, che ricorderemo non certamente per la solidarietà femminile e tra colleghi.