Inutile negarlo: il clima a Ballando con le Stelle è tutt’altro che sereno. E’ quanto emerso in questi giorni tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, che se ne sono dette e ridette a distanza, ma anche ieri sera durante la diretta dello show di Rai1.

Clima teso a Ballando con le Stelle: tutti contro Selvaggia Lucarelli

Alla vigilia dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith ha esordito con un tweet poi cancellato. Una foto della giuria (quasi) al completo con una grande assente: Selvaggia Lucarelli.

Non un caso, secondo il popolo social, al punto che quel tweet in cui Carolyn dava il bentornato a Fabio Canino, è poi stato rimosso. Ma non così velocemente da essere prontamente ripreso e ritwittato da Selvaggia che ha sottolineato le “scaramucce dell’asilo”.

“La grande assente”.

Un clima sereno.

Per la cronaca: il tweet è stato eliminato 👀 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ln07WolHSX — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 26, 2022

Lo scontro vero e proprio in giuria si è vissuto però tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto dopo l’esibizione di Iva Zanicchi e Samuel Peron. Selvaggia ha così commentato il post esibizione:

A prescindere dal ballo, a me hai divertito molto, a tratti ovviamente, dimenticando brutti episodi, mi hai divertito molto. Però io penso che come tutte le persone dotate di grande ironia, di grande capacità di divertire gli altri, a un certo punto, avresti potuto cercare in alcuni momenti, un’altra cifra, che secondo me hai. (…) Tu qua sei stata sempre la stessa, la caciara ci ha divertito, però a un certo punto tutto è diventato un po’ squallido in alcuni momenti. (…) Secondo me, un po’ di misura in alcune puntate ti avrebbe dato spessore.

Ad intervenire è stato Mariotto, che ha preso le difese della concorrente:

Sono contrariato da tutto questo atteggiamento, di tutte queste parole che volano qua dentro. Io trovo che la vita, quello che sta vivendo la signora Zanicchi, avere un marito malato, situazioni che la provano… Il fatto che lei riesca a venire qua a esorcizzare tutto questo con un’allegria che è stata veramente la chiave di lettura di questa edizione di Ballando con le Stelle… arrivare al punto di dargli della squallida, scusa Selvaggia, mi sembra una cosa veramente fuori luogo. La figura della squallida la stai facendo tu, capito? Perché ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato che getta escrementi a tutti a tutti i costi. Non è questo lo spirito. (…) Una scimmia arrabbiata che getta escrementi contro tutti!

Matano ha cercato di placare gli animi parlando apertamente di malumori presenti in giuria e riferendosi anche all’intervista che Selvaggia ha rilasciato di recente a DavideMaggio.it. A prendersela con la Lucarelli anche Sara Di Vaira, che ha ricordato alla giurata di aver dato del fenicottero a Rossella Erra, motivo per il quale non può ora prendersela per l’epiteto “scimmia” di Mariotto.

Che bello far finta di non ricordare il “tro*a” detto a Selvaggia nella prima puntata di questa edizione proprio da Iva Zanicchi, con tanto di sghignazzamento e mancate scuse da parte di tutti. Proprio un bel clima, sì.