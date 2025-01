Selvaggia Lucarelli commenta la verità di Fedez: “È una falena, potevi fermarlo prima”, poi gli lancia una provocazione

Selvaggia Lucarelli non risparmia Fedez dopo la sua risposta a Fabrizio Corona. Cosa ha detto la giornalista sul caso Ferragni e Montini?

Selvaggia Lucarelli, nota per il suo stile diretto e senza filtri, non si è tirata indietro di fronte alla risposta di Fedez al video di Fabrizio Corona. La giornalista e opinionista ha utilizzato il suo profilo Instagram per esprimere il suo punto di vista, definendo il rapper una “falena” e criticando aspramente il suo comportamento.

Critica al caso Fedez-Ferragni: “Potevi fermarlo prima”, Selvaggia Lucarelli interviene

“Lui ha provato a sviare, a arginare. Falena, è un anno che l’amico tuo continua a diffondere notizie sulla tua vita e su quella di persone a te vicine, facendo del male a tante persone. Un anno di anteprime sui cavoli tuoi”, ha scritto Lucarelli nelle sue storie.

Lucarelli non ha risparmiato parole neanche riguardo alla gestione della vicenda da parte di Fedez. Secondo la giornalista, il rapper avrebbe potuto evitare che la situazione degenerasse: “Potevi fermarlo prima, smettendo di dargli in pasto i dettagli più pruriginosi della tua vita e di quella di altre persone. E invece ti sei fermato, sì, ma solo perché è il primo video in cui anziché fare male agli altri ti è arrivato il rinculo”.

La giornalista ha poi sottolineato come Fedez abbia continuato a condividere dettagli personali con Corona, nonostante sapesse come questi sarebbero stati utilizzati: “Adesso la narrazione è diventata che la pianta infestante ha fatto tutto da sola. E tu, vittima, subivi”.

La provocazione a Fedez: “Denuncialo”

Lucarelli ha anche lanciato una provocazione a Fedez, invitandolo a denunciare Corona se le rivelazioni fossero state false o pubblicate senza il suo consenso: “E comunque se l’altro ha raccontato bugie e ha pubblicato chat, video e telefonate senza il tuo consenso denuncialo. Hai denunciato me per ‘bimbominkia’ e chiedi 150mila euro per mie dichiarazioni, sono certa che farai lo stesso con la pianta infestante. Certooo.”.

Un commento tagliente che mette in luce il doppio standard, secondo Lucarelli, nel comportamento di Fedez.