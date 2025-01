Fedez contro Corona: la verità sui tradimenti a Chiara Ferragni e il ruolo di Angelica, il lungo sfogo

Il caso Fedez-Corona continua a far discutere l’Italia. Dopo il video di Fabrizio Corona, che ha scosso il web con rivelazioni su presunti tradimenti e retroscena della vita privata del rapper, è arrivata la risposta di Federico. Con un lungo post sulle sue storie Instagram, l’artista ha cercato di fare chiarezza, negando alcune delle accuse più pesanti e ammettendo, però, di aver commesso errori.

Fedez contro Corona: la verità dietro le accuse

Fedez ha categoricamente smentito l’ipotesi di aver pensato di lasciare Chiara Ferragni il giorno del loro matrimonio: “Ho scelto Chiara con convinzione. L’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia. Nonostante i contrasti, rimarrà sempre importante per me perché è la madre dei miei figli”.

Angelica Montini: il ruolo centrale nel caso

Uno dei punti più discussi del video di Corona riguarda Angelica Montini, presentata come una figura chiave nella crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper non ha evitato di parlare di lei, spiegando: “L’ho incontrata pochi mesi prima del matrimonio. Ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato”.

Fedez ha ammesso di aver commesso un grave errore, condividendo dettagli personali con Corona e un’amica comune: “Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze”. Tuttavia, ha ribadito che ogni teoria su complotti o manipolazioni è infondata.

Sanremo 2025: il sospetto del marketing scandalistico

Molti si chiedono se tutta questa vicenda non sia parte di una strategia per creare hype in vista di Sanremo 2025, dove Fedez potrebbe essere tra i protagonisti. Il rapper, però, ha respinto con forza questa ipotesi: “Non sono mai stato un santo, ma la nostra vita privata non deve diventare un pretesto per costruire narrative o per sviare attenzioni da altro”.

Fedez ha concluso il suo intervento con un messaggio chiaro: “Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più. So come funziona questo gioco. Per anni ne ho fatto parte. Ora penso a me e ai miei figli. Il resto lo lascio a chi ha bisogno di questo tipo di spettacoli”.