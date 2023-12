Sebastiano e Paolino, chi sono i figli di Fiordaliso del Grande Fratello

Fiordaliso, il cui vero nome è Marina, è una cantante italiana di grande successo. Oltre alla sua carriera musicale è anche madre di due figli: Sebastiano, nato nel 1973, e Paolino, nato nel 1989.

Sebastiano e Paolino, chi sono i figli di Fiordaliso

Sebastiano è nato quando Fiordaliso aveva solo 16 anni. Nonostante le difficoltà iniziali, tra cui un matrimonio difficile e maltrattamenti subiti dal marito, Marina ha continuato a perseguire la sua carriera musicale:

Più che brava a portare avanti la gravidanza, sono stata coraggiosa e incosciente: lui ha fatto una vita in mezzo alla spiaggia, al mare. Io mi sentivo in colpa perché ero una ribelle: io sarei andata contro il mondo per mio figlio, la proposta di abortire è durata due secondi nella mia testa.

Queste le parole di Marina Fiordaliso in una intervista rilasciata durante Oggi è un altro giorno, parlando del primogenito Sebastiano Bianchi.

Ha dedicato una canzone al figlio Sebastiano, “Il mio angelo”, nel 1985.

Paolino è nato qualche anno dopo Sebastiano. Nonostante le sfide, Fiordaliso ha cresciuto entrambi i suoi figli da sola, con il solo apporto dei suoi genitori.

La storia di Fiordaliso è un esempio di coraggio e determinazione. Nonostante le difficoltà personali e familiari, è riuscita a costruire una carriera di successo nel mondo della musica, diventando una delle cantanti più apprezzate del panorama italiano.

La sua vita è un messaggio di speranza e resilienza, dimostrando che è possibile superare le sfide e raggiungere i propri sogni.