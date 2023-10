Sophie Codegoni è tornata a Verissimo per replicare alle parole di Alessandro Basciano rese ieri nel corso della sua ospitata alla trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. L’ex Vippona è tornata essenzialmente dopo aver visto l’intervista al suo ex, di cui si dice ancora innamorata.

Sophie Codegoni replica a Basciano

“Come va? L’altra volta ti dicevo male, questa volta… sono in un vortice di. Non so se sto bene o se sto male. Però ho visto cose… ero sicura… ho visto l’intervista ed ero sicura che lui venisse qui a dire di aver sbagliato ma ha toccato 3-4 tasti molto delicati”, ha esordito Sophie Codegoni a Verissimo, ospite della puntata di oggi 22 ottobre.

In merito all’intervista rilasciata ieri da Basciano, Sophie ha commentato:

Non posso permettergli di farmi passare per la cattiva. Non può succedere che ti vieni, fai il pianto e dici che non ti faccio vedere la bambina perché non lo accetto.

Ma come ha trovato Alessandro, dopo averlo visto in lacrime?

L’ho trovato l’Alessandro che conosco, sarei bugiarda a dirti che vedendolo piangere mi si è stretto il cuore. Io sono innamorata di questa persona ma di quei pianti ne ho visti tantissimi. Ma quante volte io devo dire riproviamoci?

Lui intanto nega fermamente i tradimenti, ma Sophie ha spiegato:

Da quando l’ho scoperto lui ha cambiato circa 15 versioni.

Ha fatto vedere la foto che le ha inviato la ragazza e presunta amante di Alessandro, scattata nella stanza in cui pernottava Basciano e dalla quale si vedono le valigie del ragazzo. E poi ancora un video “forte” in cui Basciano è molto vicino alla ragazza:

Se questo vuol dire portare rispetto per una donna, allora io non capivo niente. Se questo è normale per me non lo è. Io questa ragazza non la conosco e ci ho solo parlato. L’ho ringraziata perché un po’ di solidarietà tra donne c’è stata. […] Io non perdono. Il tradimento è la goccia che ha fatto traboccare il vaso e mi distrugge ma quello che non riesco a perdonare è altro. Se questa ragazza è in cerca di pubblicità? L’ho pensato. Io ho rigirato questa storia in 300 versioni, per me il tradimento non è solo andare a letto con un’altra. Quando lui dice di essere stato ingannato, prenditi le tue responsabilità.

Ed ancora, sulle accuse di Basciano relative anche al momento del parto della bambina, la Codegoni ha detto la sua anche sul presunto plagio:

Più volte abbiamo parlato di questo. Tutto ciò parte da mia mamma, secondo lui è mia madre a plagiarmi. Nessuno può decidere per la mia vita. La mia mamma, è vero, sperava che questa storia finisse dopo un episodio in cui mi disse una frase brutta. Ho sempre visto questa competizione tra loro da parte sua. Più volte mi sono arrabbiata di questo astio dove però lei gli ha sempre aperto le porte.

Quindi le chat con lo stregone e con la cartomante:

Penso che non sia un’assurdità dire che per due volte nella vita mi sia fatta fare le carte. Ed anche lui se le fa fare, tra l’altro. Non c’è un collegamento con quello che è successo. Visto che dice che ha prove e chat, falle vedere! Io questa conversazione con la cartomante non l’ho mai avuta. Io ti lascio non perché un cartomante mi dice che mi tradisci ma perchè mi arrivano foto e video di te che ti strusci in discoteca.

Secondo Sophie Codegoni, non parlerà più della loro storia conclusa, dopo essersi fatti la guerra in tv, ed ha anche smentito il suo ex quando dice che non può vedere serenamente la figlia Celine: “Lui vuole vederla con me e questo non è possibile, ma la bambina può vederla quando vuole”. Infine, sulle lacrime dell’ex in tv:

Qui penso… non sono insensibile e cattiva ma non piangevi quando mi insultavi dalla mattina alla sera o quando eri con un’altra. Lì non piangevi, io sì che piangevo… Te lo sei cercato tu, non hai pensato a questo quando facevi le tue cose. Non hai pensato a noi. Un confronto? Non è il momento. […] Lui era troppo geloso e io non potevo far nulla. Le prove del tradimento? Per me è tradimento tutte le chat dove lui organizza questo viaggio. Non ho la foto di lui dentro al letto con lei, ma non mi serve. Lui mi ha tirato uno schiaffone in faccia perchè il suo manager mi ha accompagnato a piastrarmi i capelli. Anche la parolaccia facile fa male. Lo schiaffo è una cosa gravissima e anche in quel caso era ‘mi dispiace ma tu sei andata in camera con uno’.

Ha quindi ribadito di farsi fare le carte da una cartomante, concludendo:

Io mi faccio fare le carte mentre tu ti fai le altre.