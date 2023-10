Alessandro Basciano ospite a Verissimo ha parlato della sua storia d’amore con Sophie Codegoni. Spazio, in seguito, anche per la presunta amante Luzma Cabello, 29enne di origine araba che avrebbe trascorso alcuni giorni ad Ibiza con il deejay.

Partiamo dalle verità: io sono andato a Ibiza per lavoro, questa persona è stata invitata dal mio booking manager, non è una mia ex ma ho avuto a che fare con lei in passato quando ho vissuto in Spagna.

Le prove di Sophie? Sono delle foto rubate mentre cammino in aeroporto o davanti a uno specchio.

Ho detto che era una turista inglese, ho mentito perché sarebbe stata ambigua la situazione, trovarmi con una persona in aeroporto con cui ho avuto a che fare in passato, premesso che non ho pagato biglietti e ville e ho sempre contribuito ad aiutare Sophie e mia figlia. Io sto male, sono innamorato perso, amo lei e la mia bambina e la mia cagnolina, ho perso 9 chili, sto male… prendo le gocce per dormire.