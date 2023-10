L’intervista ad Alessandro Basciano a Verissimo è stata particolarmente lunga e nel corso della trasmissione, il ragazzo ha ripercorso tutte le tappe della crisi con Sophie Codegoni, rispondendo alle sue parole nel corso della passata intervista. “Siamo stati insieme ma non è una mia ex… è stato un flirt. Ero poco lucido, lei è stata invitata dal mio manager, ma in quei giorni a Ibiza non eravamo solo io e lei, c’erano anche altre ragazze eh?”, ha commentato, dicendosi ancora molto innamorato.

Secondo Basciano, Sophie non gli starebbe permettendo di vedere la sua bambina “neanche in modo bonario” ed ha svelato che sarebbe “plagiata”. Rispetto al parto ha raccontato:

C’erano i suoi ed i miei genitori, poi i miei sono andati via e sono rimasti i genitori di Sophie. A sette centimetri lei mi dice ‘fai venire mia mamma e tu te ne vai in camera e ti riposi un po’? Tanto quando è il momento ti chiamiamo’. Io prendo e vado a 20 metri, c’era il papà in stanza che dormiva, mi do il cambio con la madre che va in sala parto. Sono rimasto in dormiveglia, il telefono era lì, arriva la mamma e mi dice che sta per partorire. Quelli dell’ospedale mi hanno detto che potevamo restare entrambi là. Io al momento del parto ero lì, ero presente, ero sveglio ed è tutto documentato.

Per me è plagiata perché se terze persone dicono ‘farò di tutto per farti lasciare, per farti smettere di lavorare’, ci sono riuscite. Quando prendo il cellulare di Sophie e becco una chat con uno stregone al quale chiede se Alessandro la tradisce e lui le dice sì…