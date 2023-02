Prende ufficialmente il via, nella prima serata di oggi, martedì 7 febbraio, la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Durante la conferenza stampa con la presenza di Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni, sono stati svelati nuovi dettagli: per la prima volta sarà presente in platea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ospite sul palco anche Roberto Benigni: scopriamo la scaletta, gli ospiti e l’ordine dei cantanti della prima serata di Sanremo 2023.

Sanremo 2023: scaletta, ospiti ed ordine cantanti

Dei 28 cantanti in gara, nella prima serata del Festival di Sanremo 2023 di oggi 7 febbraio, solo la metà si esibirà sul palco dell’Ariston. Ad aprire la rosa degli artisti sarà Anna Oxa, mentre Mara Sattei sarà la quattordicesima cantante ad esibirsi.

Amadeus e Gianni Morandi saranno i conduttori della kermesse, affiancati da Chiara Ferragni, oggi evidentemente stizzita in conferenza stampa a causa di una domanda. Tra gli ospiti, i vincitori della passata edizione Mahmood e Blanco, i Pooh ed Elena Sofia Ricci. All’Ariston anche Roberto Benigni, che celebrerà i 75 anni della Costituzione. Lo ha annunciato Amadeus:

Benigni sulla Costituzione è previsto all’inizio, apriremo con il Presidente Mattarella e a seguire Benigni. Il presidente non salirà sul palco, sarà in sala. Il monologo di Chiara ha una posizione strategica, intorno alle 23 o anche prima.

Ecco infine l’ordine di uscita dei primi 14 cantanti in gara a Sanremo 2023:

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)” Gianmaria – “Mostro” Mr. Rain – “Supereroi” Marco Mengoni – “Due vite” Ariete – “Mare di guai” Ultimo – “Alba” Coma_Cose – “L’addio” Elodie – “Due” Leo Gassmann – “Terzo cuore” I Cugini di Campagna – “Lettera 22” Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato” Olly – “Polvere” Colla Zio – “Non mi va” Mara Sattei – “Duemilaminuti”