Scaletta Il Volo, concerto-evento oggi su Canale 5: le canzoni

La sera della Vigilia di Natale, Canale 5 porta nelle case degli italiani l’atmosfera incantata del concerto di Natale de Il Volo. I celebri tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibiranno tra le suggestive rovine della Valle dei Templi di Agrigento, regalando una serata indimenticabile.

Natale con Il Volo, scaletta: il concerto-evento

Nonostante l’evento venga trasmesso il 24 dicembre, le registrazioni si sono svolte a fine agosto, suscitando sui social commenti ironici legati al contrasto tra il caldo siciliano e l’ambientazione natalizia.

Le canzoni, un mix di tradizione e grandi successi

Il repertorio prevede brani tradizionali come Tu Scendi dalle Stelle e Feliz Navidad, alternati ai grandi successi del trio, come Grande Amore e Capolavoro. L’evento, programmato per le 21:35, promette di unire lo spirito natalizio con l’energia e il talento del gruppo vincitore del Festival di Sanremo 2015.

Anche se la scaletta completa non è stata rivelata, i fan possono aspettarsi momenti di pura magia musicale.

L’atmosfera unica della Valle dei Templi, resa ancora più affascinante dalle luci e dagli addobbi natalizi, crea un contrasto suggestivo con l’estate in cui il concerto è stato registrato. I presenti, eleganti e circondati da alberi di Natale, hanno contribuito a rendere la serata un evento da ricordare, senza però dover affrontare l’imposizione di abiti invernali come alcuni avevano ipotizzato.