Vladimir Luxuria, ospite di Casa Chi, il format condotto da Rosalinda Cannavò con Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, ha parlato dell’Isola dei Famosi svelando un retroscena su Jeremias Rodriguez (e non solo).

Poco prima della diretta ci danno questo zuccherino per non farci stare male. Quando le telecamere sono spente non c’è aiuto alimentare per i concorrenti. Non ci sono effetti speciali… se uno dimagrisce lo fa perché non mangia. Io ho perso quasi 18 chili in due mesi e mezzo. Nessuno ti passa un panino sottobanco…