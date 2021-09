Sarah Harding, l’ex voce del gruppo Girls Aloud, è morta oggi ad appena 39 anni per colpa di un cancro al seno. Il dolorosissimo annuncio è stato pubblicato tramite social dalla madre Marie che ha voluto condividere la straziante notizia anche sul web.

Molti di voi sono a conoscenza della battaglia di Sarah contro il cancro e che ha combattuto duramente dalla diagnosi fino al suo ultimo giorno. Questa mattina se ne è andata pacificamente. Significava tutto per Sarah, le dava grande forza e conforto sapere di essere amata. So che non vorrà essere ricordata per la sua lotta contro questa terribile malattia: era una stella splendente e brillante e spero che sia così che potrà essere ricordata.