Sara Croce, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato per quale motivo ha scelto di partecipare a Ballando con le stelle piuttosto che entrare nella Casa del Grande Fratello 2023 in onda su Canale 5 (e che da sabato si scontrerà proprio con Milly).

Ero stata io a voler fare il provino per il Grande Fratello, ma poi ho valutato che per la strada che volevo intraprendere a livello professionale non sarebbe stata la scelta giusta. Vorrei fare televisione, ma senza bruciare le tappe.

Preferisco una strada lunga e discreta, in cui mi godo il percorso e faccio tante esperienze. Non amo il gossip: ci sono stata, si è parlato di me per relazioni sentimentali (tra cui una, breve, con Andrea Damante, ndr) e vicende che mi hanno esposto a gogne mediatiche, e l’ho vissuta così male che ho capito che non fa per me, che non mi piace fare rumore.

Il mio sogno è fare la carriera di Milly Carlucci e magari, alla sua età, essere direttore artistico di un mio programma.