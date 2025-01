Sanremo 2025, serata cover nell’incertezza: il nodo dei duetti dei Big

I Big del Festival di Sanremo 2025 non trovano un accordo sui duetti per la serata delle cover.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025, dedicata alle cover, rischia di essere un nodo irrisolto per i Big in gara. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, aveva espresso il desiderio di vedere i concorrenti unire le forze per esibirsi insieme, ma la realtà sembra andare in tutt’altra direzione. Gli artisti non riescono a trovare un punto di incontro né sulla scelta dei brani né sui compagni di duetto.



Sanremo 2025, il dilemma della serata delle cover

Questa difficoltà ha portato molti a optare per una soluzione alternativa: invitare ospiti esterni, un’opzione che, sebbene non inizialmente promossa, risulta perfettamente legittima secondo il regolamento del Festival.

Il regolamento di Sanremo sulle cover: le regole chiave

Secondo quanto riportato nel regolamento ufficiale, ogni artista in gara ha il diritto di scegliere una canzone edita, pubblicata entro il 31 dicembre 2024, da interpretare nella serata delle cover. La particolarità risiede nella possibilità di esibirsi insieme a ospiti, italiani o internazionali, che abbiano una chiara fama artistica o un’identità originale.

Nonostante l’invito informale di Carlo Conti a creare duetti tra i Big, il regolamento non impone tale condizione. Anzi, gli ospiti esterni sono pienamente accettati, a patto che la loro partecipazione venga concordata con il direttore artistico e Rai.

Ecco un estratto significativo del regolamento:

Gli Artisti dovranno interpretare le Cover affiancati da artisti Ospiti (italiani o internazionali) provenienti dal mondo della musica o dell’arte […]. Gli artisti Ospiti e le modalità di esibizione saranno individuati in accordo con il Direttore Artistico e con Rai.

Pertanto, nonostante l’incoraggiamento di Conti, i Big possono percorrere vie autonome, scegliendo collaborazioni che soddisfino la loro visione artistica.

Le possibili implicazioni

Questa libertà creativa potrebbe regalare al pubblico momenti unici, ma al contempo solleva interrogativi sulla coesione e lo spirito collaborativo della serata. Alcuni spettatori potrebbero percepire la scelta di ospiti esterni come una rinuncia al confronto diretto tra i Big, elemento che tradizionalmente accende la competizione del Festival.

Con il tempo che stringe, le decisioni finali verranno prese nelle prossime settimane. Una cosa è certa: la serata delle cover di Sanremo 2025 promette emozioni e sorprese.