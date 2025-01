Sanremo 2025: Fedez sferra un colpo basso a Chiara Ferragni? La scelta che fa discutere

Fedez sarebbe pronto a sorprendere tutti con una performance destinata a far discutere.

Con il Festival di Sanremo 2025 alle porte, l’attesa per la competizione musicale più seguita d’Italia è alle stelle. Quest’anno, Fedez torna sul palco dell’Ariston con “Battito”, un brano che promette di lasciare il segno. Ma ciò che davvero tiene banco non è la sua nuova canzone, bensì le indiscrezioni su un possibile colpo di scena durante la serata delle cover.

Fedez a Sanremo 2025: stoccata a Chiara Ferragni?

Secondo Gabriele Parpiglia, noto giornalista di gossip, il rapper milanese potrebbe utilizzare l’occasione per lanciare un chiaro messaggio all’ex moglie Chiara Ferragni, con cui ha recentemente chiuso il matrimonio in maniera burrascosa.

“Bella stronza”: la scelta della cover che fa discutere

Il nome del brano scelto per la serata delle cover è già una bomba mediatica: “Bella stronza” di Marco Masini, un classico della musica italiana degli anni ’90, noto per il suo linguaggio diretto e controverso. La possibile interpretazione di questa canzone da parte di Fedez viene letta da molti come un riferimento esplicito alla Ferragni, dato il contenuto del testo e le tensioni post-separazione.

Parpiglia ha dichiarato: “Se Fedez dovesse davvero cantare questo brano, si tratterebbe di un attacco mediatico senza precedenti. È una mossa che farà sicuramente discutere, soprattutto considerando l’enorme visibilità che il Festival di Sanremo offre”.

Per ora, né Fedez né gli organizzatori del Festival hanno confermato o smentito queste voci, ma una cosa è certa: se il rapper salirà sul palco con questa cover, Sanremo 2025 potrebbe essere ricordato come uno dei più controversi di sempre.