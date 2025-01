Sanremo 2025, co-conduttrici dopo l’annuncio: da Alessia Marcuzzi ad Elettra Lamborghini, le reazioni

Carlo Conti ha ufficialmente svelato i nomi dei co-conduttori e delle co-conduttrici che lo affiancheranno nella 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025. L’annuncio, arrivato ieri in diretta durante il TG1, ha subito acceso i riflettori sui social, dove le protagoniste hanno risposto con ironia e entusiasmo.

Le co-conduttrici di Sanremo 2025 accendono il web

Con il suo inconfondibile humor, Katia Follesa è stata tra le prime a reagire pubblicamente. In un video su Instagram, ha scherzato: “Mi augurano ‘mer*a, mer*a, mer*a’, però oggi no. Sono a letto con l’Imodium. Me la tengo per quando sarà!”. Una battuta che ha immediatamente fatto il giro del web, guadagnando migliaia di like e commenti.

Non da meno, Elettra Lamborghini ha condiviso l’entusiasmo con i suoi follower. “Quanto carichi?” ha scritto nelle sue Instagram stories, mostrando tutta la sua grinta per il debutto come co-conduttrice. L’ex regina del twerking si prepara a conquistare il palco con il suo stile inconfondibile.

Alessia Marcuzzi, scelta per la serata finale insieme ad Alessandro Cattelan, ha pubblicato un video in cui corre sorridente per strada, accompagnato dalla didascalia: “Che dite…sono felice??”.

Anche Miriam Leone, co-conduttrice della terza serata, ha commentato entusiasta: “Carlo Conti, arrivo!”.

Le scelte di Carlo Conti: un cast variegato

Oltre alle co-conduttrici già citate, Carlo Conti ha svelato un cast che promette di sorprendere. Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio saranno protagonisti della seconda serata, mentre Mahmood e Geppi Cucciari illumineranno la quarta. La prima serata, invece, potrebbe vedere la partecipazione straordinaria di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.