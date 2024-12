Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli al Dopofestival con Cattelan: l’indiscrezione diventa ufficiale

L’indiscrezione su Selvaggia Lucarelli al Dopofestival di Sanremo 2025, accanto ad Alessandro Cattelan, si fa sempre più concreta. A lanciarla è stata Rossella Erra durante Citofonare Rai2, e la notizia è stata confermata come attendibile da fonti vicine all’organizzazione del Festival, secondo quanto riportato da Adnkronos.

Negli scorsi mesi si era parlato di un possibile ruolo da co-conduttrice di Selvaggia Lucarelli accanto a Carlo Conti durante le serate principali del Festival, ma al momento sembra più plausibile la sua presenza nel Dopofestival.

Interpellata sull’argomento durante un’intervista a Francesca Fialdini su Rai1, Selvaggia Lucarelli ha risposto con la consueta ironia: “Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!”.

Non è mancata una battuta su Fedez, tra i cantanti in gara a Sanremo 2025: “A me piacerebbe tanto avere il cartoncino e annunciare la canzone di Fedez. Rompiamo l’Internet! Carlo (Conti, ndr), pensaci!”.

Il legame con Alessandro Cattelan: dal podcast al Dopofestival?

L’idea della Lucarelli e Alessandro Cattelan come coppia del Dopofestival trova un ulteriore indizio nel recente incontro tra i due al podcast “Supernova”, condotto dal presentatore Rai.

Nella puntata pubblicata lo scorso 25 novembre, Selvaggia Lucarelli ha affrontato diversi temi, dalla professione giornalistica al suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle, passando per aneddoti personali e temi di attualità.

A pochi mesi dal Festival (in programma dall’11 al 15 febbraio 2025), sembra possibile che le loro strade si incrocino di nuovo, questa volta sul palco del Dopofestival.

Selvaggia Lucarelli e il Festival di Sanremo: uno scenario aperto

Mentre le conferme ufficiali ancora mancano, la presenza di Selvaggia al Dopofestival rappresenterebbe una novità interessante per l’evento. La sua verve e la sua capacità di animare il dibattito, unite al talento di Alessandro Cattelan, potrebbero dare vita a un Dopofestival coinvolgente e moderno.