Selvaggia Lucarelli a Sanremo 2025? “Con Fedez rompiamo l’internet!”

Selvaggia Lucarelli non smette di far parlare di sé. Ospite di Da Noi a Ruota Libera su Rai1, la giornalista ha affrontato il tema caldo della sua possibile partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025, anticipata da Fanpage.it. Tra ironia e mezze verità, Lucarelli ha dichiarato: “Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!”.

Selvaggia Lucarelli: il mistero su Sanremo 2025

La conduttrice Francesca Fialdini, cogliendo il lato scherzoso della giornalista, ha provocato: “A me piacerebbe tanto vederti in un dissing con Tony Effe”, a cui Lucarelli ha risposto: “A me piacerebbe tanto avere il cartoncino e annunciare la canzone di Fedez. Rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci”.

Con questa battuta, la giornalista ha giocato sulla nota tensione con il rapper milanese, facendo intuire che, se confermata, la sua presenza sul palco dell’Ariston potrebbe regalare momenti indimenticabili e virali.

Il caso Mariotto: “Fragilità da trattare con delicatezza”

Durante l’intervista, Selvaggia Lucarelli ha affrontato anche la controversia legata a Guillermo Mariotto, recentemente al centro di polemiche per il suo comportamento a Ballando con le Stelle. La giornalista, nota per il suo spirito critico, ha adottato questa volta toni più concilianti: