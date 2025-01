Sanremo 2025, quando conosceremo i co-conduttori? Spuntano due nomi bomba, le ultime indiscrezioni

Sanremo 2025 si preannuncia come un’edizione esplosiva. Secondo indiscrezioni raccolte da FQMagazine, Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a salire sul prestigioso palco dell’Ariston. Ma non sarà sola: accanto a lei potrebbe esserci Cristiano Malgioglio, suo attuale collega nella giuria di Tale e Quale Show. Una presenza che, se confermata, promette momenti di spettacolo indimenticabili.

Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio a Sanremo 2025?

“Guardo Sanremo tutti gli anni, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara. Una cosa seria. Quest’anno spero di farlo al calduccio dell’Ariston!”, ha dichiarato la Marcuzzi in un’intervista recente, lasciando intendere il suo desiderio di partecipare attivamente al Festival.

Sanremo 2025: chi sono gli altri possibili protagonisti?

Il direttore artistico Carlo Conti svelerà i nomi ufficiali all’inizio della prossima settimana, ma il fermento attorno ai possibili protagonisti non si placa. Tra i candidati spuntano Luisa Ranieri, Geppi Cucciari, Alessandro Cattelan e Mahmood. Non mancano le sorprese: Katia Follesa sembrerebbe avere un ruolo garantito, mentre le quotazioni di Annalisa, data inizialmente come co-conduttrice, sono in calo.

La pagina di Trash Italiano ha poi avanzato altri due nomi bomba: Barbara d’Urso e Milly Carlucci. Le due conduttrici potrebbero davvero aggiungersi ai nomi finora trapelati?

Le anticipazioni rivelano che non tutti i nomi circolati ricopriranno ruoli da co-conduttori. Alcuni potrebbero assumere funzioni più particolari, come quello del “disturbatore”, mentre altri appariranno in segmenti specifici del Festival. L’attesa, però, sarà sciolta il prossimo lunedì, con la conferenza stampa ufficiale di Carlo Conti.