Sanremo 2025: Tony Effe e Gaia pronti a sconvolgere, ecco il clamoroso motivo

Il Festival di Sanremo 2025, diretto da Carlo Conti, promette di sorprendere il pubblico non solo con i brani in gara, ma anche con la tanto attesa serata delle cover. Secondo indiscrezioni raccolte dall’agenzia La Presse, Tony Effe e Gaia, entrambi in gara, potrebbero duettare insieme, regalando un momento indimenticabile al pubblico.

Duetto inaspettato a Sanremo 2025: Tony Effe e Gaia

La serata delle cover, quest’anno, avrà regole leggermente riviste: i concorrenti potranno esibirsi in coppia, anche con altri artisti in gara, senza che il risultato influenzi la classifica finale. E proprio questa possibilità avrebbe alimentato le indiscrezioni su una collaborazione tra Tony Effe e Gaia, già insieme in passato con la hit “Sess0 e Samba”.

“I big in gara stanno socializzando per i duetti”, riportano fonti vicine al Festival. “Tony Effe potrebbe esibirsi con Gaia, rievocando la magia del loro successo passato”. L’ipotesi ha già acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori, che vedono nel duo una combinazione esplosiva per la serata.

Nel frattempo, si escludono altre collaborazioni come quella tra Tony Effe e Fedez, segnate da dissapori pubblici. La stessa La Presse definisce un eventuale duetto tra i due “più un sogno da Fantasanremo che una possibilità concreta”.