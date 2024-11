Sandra Bonzi, Alice e Federico sono la moglie ed i figli di Claudio Bisio

Claudio Bisio, celebre attore e comico italiano, non nasconde mai l’amore per la sua famiglia e la loro influenza sulla sua vita e carriera. La moglie Sandra Bonzi, oltre ad essere la sua compagna di vita, è anche una preziosa partner lavorativa: insieme hanno fondato una casa di produzione cinematografica, frutto di una passione condivisa e di un impegno comune. “Se non ci fosse stata Sandra e poi i miei figli, non avrei mai fatto quello che ho fatto”, ha dichiarato Bisio, raccontando il legame profondo che lo lega alla moglie e ai figli, Alice e Federico.

Bisio è molto legato ai suoi figli, Alice, nata nel gennaio 1996, e Federico, che oggi sono ormai adulti. Nonostante vivano all’estero, per Claudio e Sandra restano “i loro bambini”. La nascita di Alice, in particolare, segna un momento importante e doloroso per l’attore: appena diventato padre, fu costretto a partire per un film in Ucraina, restando lontano da casa per mesi. “Stare lontano mi è pesato tanto”, ha confessato Bisio, sottolineando come la distanza durante i primi mesi della vita della figlia sia stato uno dei periodi più difficili da affrontare.

Oggi, pur avendo una vita internazionale, i figli di Bisio considerano l’Italia la loro casa. “Sono cresciuti qui e questa è la loro base”, spiega l’attore, riflettendo sul legame con il loro Paese d’origine, anche se ormai vivono all’estero.

Bisio e la nostalgia delle “prospettive” passate

Nelle sue riflessioni, Bisio appare a volte nostalgico, confrontando il proprio percorso giovanile con quello dei ragazzi di oggi. “Io facevo tante cose a scuola: karate, teatro, impegno politico, studio”, racconta, ricordando un passato vissuto tra passione e attività. Osservando le nuove generazioni, Bisio rileva un clima diverso: “I ragazzi di oggi crescono con meno prospettive, con un futuro meno roseo davanti”, commenta, evidenziando il cambiamento delle opportunità che i giovani percepiscono rispetto a quelle di qualche decennio fa.

La famiglia e l’amore per i suoi “tre grandi amori” – moglie e figli – sono quindi un filo conduttore che ha sempre accompagnato Claudio Bisio, sia nella sfera privata sia nel successo artistico, ispirandolo a esprimere pubblicamente la gratitudine per chi ha contribuito alla sua vita personale e professionale.