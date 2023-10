Chi è Rossella Erra? La voce del popolo di Ballando con le stelle è una personalità brillante e ospite speciale de “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1 dove ha condiviso proprio di recente un momento molto significativo.

Rossella Erra ha letto in diretta televisiva gli insulti che riceve quotidianamente sui social media. Questo atto coraggioso ha permesso al pubblico di avere un’idea chiara del tipo di offese e commenti negativi che affronta quotidianamente.

Erra ha interpretato fedelmente la voce del pubblico, offrendo opinioni e riflessioni, o ponendo domande ai vari ospiti. Dopo la chiusura di “Vieni da me”, è entrata a far parte di altri spettacoli di successo come “Ballando con le stelle” e “Il Cantante Mascherato”.

Nonostante gli insulti, Rossella Erra ha affermato coraggiosamente:

Non mi pento del mio corpo; Sì, a volte in solitudine, le lacrime scendono quando vengo etichettata con parole ridicole sui social media… ma le elimino con forza e poi cancello i commenti, perché non voglio che siano parte della mia vita online. Sono così fatta e le persone che realmente mi amano, mi amano completamente, con tutte le mie forme.

Rossella Erra anche in questa edizione di Ballando con le stelle continua a svolgere il suo ruolo di giurata del popolo ed al tempo stesso opinionista. Ma come è diventata famosa?

Classe 1974, Rossella è nata a Portici e per oltre vent’anni ha lavorato come commercialista. A 29 anni è convolata a nozze con un ufficiale dell’esercito dal quale nel 2005 ha avuto una figlia, Beatrice. Dopo essere stata a capo di una sua azienda, la svolta è avvenuta dopo la chiusura dell’attività.

L’approdo in tv lo deve grazie a Caterina Balivo che ne individuò le potenzialità facendola debuttare nel programma Vieni da me dove ricoprì il ruolo di ambasciatrice del popolo.

In una intervista a Bubino Blog, la Erra ha dichiarato:

Un personaggio che è stato un colpo di genio, perché non c’era mai stato fino a quel momento in tv ‘la signora da casa che guarda la televisione’. Caterina mi ha dato la possibilità di farlo in televisione. La mia passione per il piccolo schermo nasce da quando ero piccola. Forse indotta anche dal mio papà, un generale dell’esercito col quale io ero solita guardare la tv.