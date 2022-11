Rossella Erra, la voce del popolo di Ballando con le Stelle, è intervenuta a Casa Pipol commentando gli ultimi fatti più interessanti avvenuti nel talent show ballerino in salsa Vip di Rai1. Oltre a svelare da che parte si schiera nella triste diatribe che vede Selvaggia Lucarelli vs Carolyn Smith (ma forse sarebbe il caso di dire il contrario), la Erra ha reso noti anche altri retroscena.

Dinamiche, tensioni, litigate e discussioni. Di questo e molto altro ha parlato Rossella Erra nel corso del suo intervento. Ci sono dei retroscena che non sappiamo? Cosa succede dietro le quinte? Ecco cosa ha risposto la giurata popolare di Ballando:

E’ la parte più bella! E’ quella che adoro anche io. Nel caso di Montesano non ero presente perché quando è successa tutta la tragedia ero a Domenica In e quando è arrivata la notizia è calato il gelo totale. Quando ci sono dei litigi a Ballando, soprattutto durante la pubblicità, vedi i giudici che scappano da una parte all’altra perché non si vogliono parlare per ritornare dalla pubblicità e confrontarsi direttamente in diretta.

Rossella è intervenuta anche sul caso Montesano, appoggiando la decisione della Rai:

Che idea mi sono fatta sul caso Montesano? Non si poteva fare altrimenti. Voglio credere nella buona fede di Montesano ma devo appoggiare la scelta della Rai altrimenti i messaggi che vengono mandati dalla Tv di Stato possono essere distorti. Doveva per forza allontanarlo, secondo me non c’erano alternative. Montesano poteva vincere Ballando. Lui è una persona molto intimista, era molto concentrato su se stesso e quando scendeva in pista dava tutto se stesso per il pubblico. E’ un grande rammarico perché si è persa davvero una stella che brillava sul palco.

Per me su quella pista è stato un fenomeno. 77 anni a ballare, è stato un fenomeno! Se io devo arrivare a Ballando con le stelle col famoso pregiudizio allora sono spacciata!