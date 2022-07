Rosalinda Cannavò, in queste ore, ha messo in evidenza un argomento molto importante e di cui non sempre si parla (specie sul web): le tasse. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha giustamente puntato il dito contro lo Stato Italiano, reo di essere superficiale e poco costruttivo.

Oggi sono inca***ta nera, sì! Perché lo stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire un futuro stabile. Questo ovviamente se sei una persona onesta. Se sei disonesto ti premia. Lavori in nero? Ti premia con un reddito di cittadinanza e arrivi a guadagnare più di chi dichiara persino l’aria che respira. Non è normale. Eh sì! Benvenuto nel mondo della Partita Iva. Finora ho pagato migliaia e migliaia di euro in tasse. IVA, Inps, Irpef, e chi più ne ha più ne metta. E lo so che molti, oserei dire troppi di voi, mi capiscono perfettamente. Ho pagato e pago e spesso mi sono trovata in difficoltà, ma non ho nulla di cui vergognarmi.