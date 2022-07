Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il cast di concorrenti di Tale e Quale Show 2022. La rosa dei fantastici undici scelti da Carlo Conti è stato ufficialmente svelata e vede la presenza di ben sei donne. Come hanno reagito i protagonisti della prossima edizione del programma? Scopriamo quali sono state le prime reazioni a caldo delle protagoniste che si sono espresse attraverso i social nelle passate ore.

Concorrenti Tale e Quale Show 2022: donne del cast, le reazioni a caldo

Valeria Marini ha postato un post della sua futura partecipazione tra i concorrenti di Tale e Quale Show scrivendo: “Nasconderlo non è stato facile, ma finalmente posso dirvi che prenderò parte del cast di Tale e Quale Show al fianco di Carlo Conti. Da settembre su Rai1. Sarà stellare! Non vedo l’ora di tuffarmi in questa nuova avventura regalandovi e regalandomi tantissime emozioni. Are you ready?”.

Anche Elena Ballerini ha condiviso sui social la lista dei concorrenti commentando: “Ho spesso immaginato l’effetto che potessi provare nel leggere il mio nome nella lista del cast del mio programma preferito. Oggi so che effetto si prova… al settimo cielo! Grazie a chi ha creduto in me”.

Rosalinda Cannavò nelle sue Instagram Stories si è mostrata ancora incredula: “Ancora non ci credo”. Felicissima anche Valentina Persia che ha postato un suo selfie commentando: “Tale e Quale a me! Ci vediamo il 30 settembre su Rai1”. Samira Lui tra le sue Instagram Stories ha ringraziato Rai1 e Carlo Conti aggiungendo: “Onorata di far parte di questa avventura meravigliosa!”.

Silenzio social, per il momento, da parte di Alessandra Mussolini.