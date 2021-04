Rosalinda Cannavò, ospite di Casa Chi al fianco del fidanzato Andrea Zenga, ha smentito la loro partecipazione a Temptation Island, parlando anche di progettualità a lungo termine. La ex del GF Vip ha svelato anche come stanno le cose con Dayane Mello.

Con Dayane Mello ci siamo sentite su WhatsApp ma non abbiamo avuto modo di vederci. Ho fatto tanti passi verso di lei ma ha detto delle cose pesanti su di me ed anche sulla relazione con Andrea e quindi non so, non so cosa pensare…

Rosalinda ha espresso delusione per l’atteggiamento di Dayane anche ospite di Domenica Live da Barbara d’Urso:

Le parole di Dayane? Io non posso che sorridere, prima ci rimanevo male e provavo un senso di delusione perché a lei ho davvero voluto bene e ho sempre portato massimo rispetto alla nostra amicizia. Fuori contavano le dimostrazioni e lei onestamente, ho fatto tanti passi nei suoi confronti, nonostante abbia detto cose pesanti su di me e sulla mia relazione. Ad oggi devo difendere la persona che sono.

Lei è una contraddizione continua, apprezzo che abbia detto che sono una brava ragazza ma ha fatto delle accuse pesanti. Io nella casa del GF Vip ho tirato tante cose di me e pensavo fosse la persona che mi avesse capito di più. Ci ho creduto, lei dice che per lei era lavoro. Lo era anche per me ma non escludeva che io volessi creare rapporti di amicizia veri.

In questo modo mi dimostra che era solo lavoro e non c’era un reale affetto come mostrava. Forse anche lei ha cavalcato l’onda con me… forse in questo momento è influenzata da qualcuno, potrebbe essere, forse non sono sue parole specifiche, magari da una persona esterna… Nel momento in cui ho trovato la mia felicità con Andrea Zenga, lei sapeva tutto.