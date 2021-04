Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ospiti di Casa Chi hanno parlato della loro relazione d’amore, parlando anche di matrimonio e figli. L’attrice ha affermato di volere dei bambini ma ancora è troppo presto.

“Chi vorrei come testimone di nozze? Sicuramente Gabriel (Garko, ndr) e mia sorella Francesca”, ha risposto Rosalinda Cannavò al fianco del suo fidanzato. La coppia ha anche svelato di stare molto bene:

Rosalinda smentisce categoricamente la loro partecipazione a Temptation Island:

Temptation? Lo guarderemo da casa. Andrea l’ha fatto ma non credo sia il nostro caso in questo momento. La nostra storia è iniziata da poco mi sembrerebbe prematuro, adesso no! Ci guarderete? Non saremo in questa edizione, questo è certo! Nella prossima? Non lo sappiamo ma in questa sicuramente no.