Chi è Rosa Diletta Rossi? La famosa attrice veste i panni di Maria Corleone, la fiction che ha aperto i battenti il 13 settembre su Canale 5. Cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamo se ha figli oppure un fidanzato.

Chi è Rosa Diletta Rossi? Maria Corleone nella fiction di Canale 5

Dal 13 settembre è andata in onda su Canale 5 “Maria Corleone”, fiction in quattro episodi ideata da Pietro Valsecchi (“Distretto di polizia” e “Squadra antimafia”). Al centro il rapporto tra una donna in fuga dal passato (Rosa Diletta Rossi nel ruolo della protagonista) con un padre dal nome pesante: Don Luciano Corleone (interpretato da Fortunato Cerlino).

L’attrice ha raccontato il suo personaggio tramite un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni:

Adrenalinico diventare una boss. Maria Corleone è una donna limpida e pulita. Almeno finché si ritrova a gestire le sue ambizioni lavorative, il suo presente a Milano dove si fa chiamare Maria Florio. Vuole diventare famosa per le sue capacità e non per il nome della sua famiglia, Corleone. Si è costruita una carriera da stilista, ha un fidanzato che fa il magistrato ed è felice di aspettare un bambino. In occasione dell’anniversario di nozze dei genitori sceglie di tornare a Palermo per annunciare l’imminente maternità. A un certo punto Maria perde il sorriso, c’è un taglio netto nella sua vita. Come si fa a rappresentare qualcuno che ha più potere degli altri e può fare molto male? Mi sono detta: ‘Ora devo fare la boss!’. È stato strano, ma al tempo stesso anche adrenalinico e molto divertente.

Fidanzato e figli

Molto riservata, della vita privata di Rosa Diletta Rossi non si conosce molto. Non sappiamo se ha un fidanzato oppure no e lo stesso riguarda i figli. Quel che si conosce di lei è che è una grande sportiva, ama i cavalli e fa arrampicata su roccia e vela.